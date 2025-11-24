Военкор Коц объяснил, почему ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву

Атаками беспилотников на Москву Киев буквально напрашивается на массированный ответ со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

24 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты восемь украинских беспилотников. По мнению Коца, атаки Вооруженных сил Украины свидетельствуют о попытках Киева обострить ситуацию на фоне переговоров по поводу мирного плана США.

«Недавние удары по подмосковной Шатуре, попытка теракта на железной дороге в Алтайском крае, сегодняшние налеты на Москву — Киев буквально напрашивается на массированную и, желательно, кровавую ответку. Чтобы потом причитать на западных трибунах о коварстве и жестокости России», — написал военкор.

Утром 23 ноября беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, на объекте произошел пожар. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По информации МЧС, горели несколько трансформаторов. После налета начались работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

22 ноября в Алтайском крае сотрудники ФСБ предотвратили попытку диверсии на железной дороге, которую готовили участники запрещенной в России террористической организации под координацией украинских спецслужб. На перегоне между станциями Алтайская и Бийск двое мужчин пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на участке с интенсивным грузовым и пассажирским движением. При задержании они открыли огонь и были нейтрализованы ответным выстрелом.

Ранее в российском регионе сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».