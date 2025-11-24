ФСБ сообщила о нейтрализации двух диверсантов на перегоне Алтайская — Бийск

В Алтайском крае предотвратили попытку диверсии на железной дороге, которую готовили участники запрещенной в России террористической организации под координацией украинских спецслужб. Об этом сообщили ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, 22 ноября на перегоне между станциями Алтайская и Бийск сотрудники ФСБ обнаружили двух человек, которые пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на участке с интенсивным грузовым и пассажирским движением. При задержании мужчины открыли огонь и были нейтрализованы ответным выстрелом.

Установлено, что ликвидированными оказались местные жители. В ФСБ узнали, что их завербовал через мессенджер Telegram представитель террористической структуры, пообещав денежное вознаграждение. Перед попыткой диверсии мужчины заранее выбрали место предполагаемого подрыва и провели его разведку.

Следственное отделение УФСБ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье 281 УК РФ о диверсии. Кроме того, СУ СК по региону инициировало дела по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей терактов и диверсий в соцсетях, мессенджерах и других онлайн-площадках. ФСБ предупредила, что все лица, согласившиеся сотрудничать с противником, будут установлены и понесут уголовную ответственность, включая возможное пожизненное лишение свободы.

Ранее в МВД сообщали, что в России рекордно выросло число террористических преступлений.