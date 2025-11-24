Еще один дрон попытался атаковать Москву

Собянин сообщил об уничтожении десятого беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Всего было ликвидировано десять дронов, летевших на Москву.

В ночь на 24 ноября средства ПВО уничтожили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации министерства обороны РФ, 45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Утром 23 ноября украинские беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, на объекте произошел пожар. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По информации МЧС, горели несколько трансформаторов. После налета начались работы по восстановлению подачи тепла в квартиры.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.