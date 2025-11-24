Названы дата, место проведения и девиз следующего саммита ОДКБ

Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 11 ноября 2026 года в Москве. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

По его словам, на саммите ОДКБ, который состоится 25-27 ноября в Киргизии, будет принято решение о переходе председательства к России на следующий год.

«И, кстати, очередная сессия… запланирована уже, это согласовано между партнерами, планируем в Москве на 11 ноября 2026 года», — сказал Ушаков.

Он анонсировал, что президент России Владимир Путин на заседании ОДКБ в Бишкеке изложит приоритетные направления председательства РФ в Организации.

«Уже обозначен девиз нашего председательства. Он гласит так: «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель – общая ответственность», — добавил помощник главы государства.

24 ноября в администрации киргизского президента сообщили, что Путин посетит Киргизию с государственным визитом, который продлится с 25 по 27 ноября. Отмечается, что визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства, а также союзнических отношений между двумя странами.

Ранее генсека ОДКБ внесли в базу «Миротворца».