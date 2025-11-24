В Киргизии назвали даты визита Путина в республику

Путин посетит Киргизию с государственным визитом с 25 по 27 ноября

Президент России Владимир Путин посетит Киргизию с государственным визитом с 25 по 27 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбека Абдумуталипа.

По его словам, визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства, а также союзнических отношений между двумя странами.

В Киргизии у Путина запланированы переговоры на высшем уровне. В рамках визита стороны обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

12 ноября Путин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым рассказал, что планирует посетить Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ.

В сентябре участники ОДКБ провели в Киргизии совместные военные учения. В них приняли участие солдаты самой Киргизии, а также РФ, Казахстана и Таджикистана. Кроме того, прибыли опергруппы Объединенного штаба и секретариата организации.

Ранее в Кремле анонсировали «сверхбольшой» визит Путина в Индию.