Генсека ОДКБ внесли в базу «Миротворца»

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов попал в базу украинского сайта «Миротворец».

В опубликованной на ресурсе карточке главу организации обвиняют в поддержке так называемой «агрессии» против Украины. Сайт «Миротворец» известен публикацией персональных данных лиц, которых на Украине считают «противниками».

В среду в «Миротворец» включили экс-советника министра энергетики Украины Игоря Миронюка.

10 ноября в базу «Миротворца» был внесен министр юстиции Украины, экс-министр энергетики Герман Галущенко после сообщений о проведении у него обысков в связи с расследованием дела о коррупции в сфере энергетики.

В этот же день украинский бизнесмен Тимур Миндич попал в базу «Миротвореца». На странице с данными Миндича его называют членом ОПГ, вором и мародером.

Ранее в базу «Миротворца» внесли 25 детей из России.