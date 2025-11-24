Эрдоган назвал условие для мирного урегулирования на Украине

Мирное урегулирование украинского конфликта возможно, если будут учтены ожидания обеих сторон. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

«Мы неоднократно обсуждали с президентом США Дональдом Трампом наше видение ситуации в Украине. Мы считаем, что в справедливом мире не будет... проигравшей стороны. Мы убеждены, что путь к справедливому миру лежит через переговоры и встречи. Сейчас обсуждается, сможет ли предложенный план мира стать основой для мирного урегулирования», — сказал он.

Турецкий лидер также добавил, что над соглашением по плану необходимо работать.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для Вооруженных сил Украины и использование замороженных активов России.

23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

Ранее в Кремле раскрыли, будет ли встреча российской и американской делегаций.