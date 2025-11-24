Лукашенко спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта

Лукашенко: тягомотина на Украине закончится в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине закончится в ближайшее время. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами», — сказал лидер Республики на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для Вооруженных сил Украины и использование замороженных активов России.

23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

Ранее Эрдоган назвал условие для мирного урегулирования на Украине.