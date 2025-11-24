МИД Франции назвал переговоры в Женеве по Украине конструктивными

Глава МИД Франции: переговоры в Женеве по Украине конструктивны и продуктивны

Состоявшиеся в Женеве переговоры по Украине с участием США были «конструктивными и продуктивными». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х.

Он рассказал, что поговорил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и европейскими коллегами.

«Переговоры с Соединенными Штатами в Женеве были конструктивными и продуктивными. Работа по созданию условий для мира, уважающего суверенитет Украины и гарантирующего интересы и безопасность Европы, продолжается», — написал Барро.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы, на которых обсуждался план мира.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что необходимо решить спорные вопросы, касающиеся российских активов и роли ЕС и НАТО в переговорах. Эти темы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы, добавил он.

Ранее сообщалось, что в ЕС не поддержали план Великобритании, Германии и Франции по Украине.