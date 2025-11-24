На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС назвали план «евротройки» по Украине устаревшим

Politico: в ЕС не поддержали план Великобритании, Германии и Франции по Украине
true
true
true
close
РИА Новости

Европейские чиновники и дипломаты отказались поддержать план стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет издание Politico.

В публикации говорится, что представители ЕС отказались поддержать план «евротройки», состоящий из 28 пунктов, так как он «уже устарел».

До этого издание The Washington Post сообщило, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который в том числе предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для Вооруженных сил Украины и решать территориальные споры после прекращения огня.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.

Ранее стало известно, почему Трамп ждет решения по Украине к 27 ноября.

