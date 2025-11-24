Названа дата нового заседания «коалиции желающих»

Очередное заседание контактной группы по поставкам оружия Украине в составе «коалиции желающих» запланировано на 25 ноября. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пинью, передает ТАСС.

По ее словам, заседание пройдет в формате видеоконференции. Пинью не привела дополнительные подробности.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

За несколько дней до этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» через месяц планирует перейти к новому этапу подготовки для возможного развертывания своих сил на украинской территории, если СВО будет завершена.

Ранее в США заявили, что ЕС могут не допустить к переговорам по Украине.