В США заявили, что ЕС могут не допустить к переговорам по Украине

CNN: лидеры ЕС опасаются, что США могут не допустить их к переговорам по Украине

США могут не допустить представителей стран Евросоюза (ЕС) до переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного западного дипломата.

По его словам, европейские лидеры опасаются, что США могут «не пустить их в шатер» для ведения переговоров из-за попыток ЕС внести изменения в предложенный главой Белого дома Дональдом Трампом мирный план.

До этого издание The Washington Post сообщило, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который в том числе предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для Вооруженных сил Украины и решать территориальные споры после прекращения огня.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.

Ранее Ермак обнародовал заявление Украины и США после встречи в Женеве.