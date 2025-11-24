На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт увидел грубую несостыковку в мирном плане ЕС по Украине

Политолог Пинчук: в мирном плане по Украине ЕС нарушает свои же правила
true
true
true
close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv обратил внимание на несостыковку в мирном плане Европейского союза (ЕС) по Украине. По его словам, пункты 16 и 17 гласят, что переговоры по территориальным вопросам допустимы лишь после полного прекращения огня. Однако в 20-м пункте Брюссель нарушает свое же правило, требуя передачи Украине контроля над Кинбурнской косой.

«Но подождите, господа. Если вы говорили о том, что взаимные обмены территориями только после прекращения огня, то откуда у вас появился 20-й пункт? Какой, к черту, контроль над Кинбурнской косой, как условие, если у вас все территориальные вопросы вынесены за скобками?», — задается вопросом эксперт.

Даже в проекте мирного соглашения ЕС решил использовать «двойные стандарты», заключил он.

До этого Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям президента США Дональда Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, должны были представить на переговорах с Соединенными Штатами и Украиной в Женеве.

Британская газета The Telegraph опубликовала его полный текст из 24 пунктов. План, в том числе, предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. В документе также прописано, что Украина станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если соглашение будет нарушено, они возобновятся.

Ранее Эрдоган назвал условие для мирного урегулирования на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами