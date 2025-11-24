Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv обратил внимание на несостыковку в мирном плане Европейского союза (ЕС) по Украине. По его словам, пункты 16 и 17 гласят, что переговоры по территориальным вопросам допустимы лишь после полного прекращения огня. Однако в 20-м пункте Брюссель нарушает свое же правило, требуя передачи Украине контроля над Кинбурнской косой.

«Но подождите, господа. Если вы говорили о том, что взаимные обмены территориями только после прекращения огня, то откуда у вас появился 20-й пункт? Какой, к черту, контроль над Кинбурнской косой, как условие, если у вас все территориальные вопросы вынесены за скобками?», — задается вопросом эксперт.

Даже в проекте мирного соглашения ЕС решил использовать «двойные стандарты», заключил он.

До этого Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям президента США Дональда Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, должны были представить на переговорах с Соединенными Штатами и Украиной в Женеве.

Британская газета The Telegraph опубликовала его полный текст из 24 пунктов. План, в том числе, предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. В документе также прописано, что Украина станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если соглашение будет нарушено, они возобновятся.

