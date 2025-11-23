Опубликован европейский мирный план по урегулированию на Украине

Британская газета The Telegraph опубликовала мирный план европейских стран по урегулированию на Украине.

Полный текст документа включает 24 пункта. План предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Переговоры о технической реализации его мониторинга должны начаться немедленно с участием США и стран ЕС.

«Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств, с гибким наземным компонентом для расследования предполагаемых нарушений», — говорится в документе.

План подразумевает создание механизма, который Москва и Киев смогут использовать, чтобы сообщать о нарушениях режима прекращения огня и расследовать такие инциденты. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. Когда Москва и Киев договорятся по этим вопросам, они обязуются не изменять границы силой. Согласно документу, Украина восстановит контроль над Запорожской АЭС (атомной электростанцией), Каховской дамбой и Кинбурнской косой, а также получит беспрепятственный проход по Днепру.

«Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей», — отмечается в перечне и добавляется, что стороны конфликта должны обменять всех военнопленных по формуле «всех на всех».

Страны Европы подтвердили суверенитет Украины и заявили, что республике не должен быть навязан нейтральный статус. Она также должна будет получить прочные юридически обязательные гарантии безопасности предотвращения будущей агрессии (аналог пятой статьи договора НАТО о коллективной самообороне, в которой нападение на одну из стран блока рассматривается как нападение на всех).

«На Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество», — говорится в плане.

В нем также прописано, что страна станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса.

«Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине», — отмечается в европейском плане.

Там уточняется, что антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если мирное соглашение будет нарушено, они возобновятся.

До этого сообщалось, что Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям Дональда Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, представили на переговорах с США и Украиной в Женеве. По информации The Washington Post, Стивен Уиткофф посетит Москву в случае успешных встреч в Швейцарии.

Ранее стало известно, что ЕС хочет поменять в плане Трампа по Украине.