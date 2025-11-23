На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опубликован европейский мирный план по урегулированию на Украине

Telegraph опубликовала европейский мирный план по урегулированию на Украине
true
true
true
close
РИА Новости

Британская газета The Telegraph опубликовала мирный план европейских стран по урегулированию на Украине.

Полный текст документа включает 24 пункта. План предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Переговоры о технической реализации его мониторинга должны начаться немедленно с участием США и стран ЕС.

«Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств, с гибким наземным компонентом для расследования предполагаемых нарушений», — говорится в документе.

План подразумевает создание механизма, который Москва и Киев смогут использовать, чтобы сообщать о нарушениях режима прекращения огня и расследовать такие инциденты. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. Когда Москва и Киев договорятся по этим вопросам, они обязуются не изменять границы силой. Согласно документу, Украина восстановит контроль над Запорожской АЭС (атомной электростанцией), Каховской дамбой и Кинбурнской косой, а также получит беспрепятственный проход по Днепру.

«Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей», — отмечается в перечне и добавляется, что стороны конфликта должны обменять всех военнопленных по формуле «всех на всех».

Страны Европы подтвердили суверенитет Украины и заявили, что республике не должен быть навязан нейтральный статус. Она также должна будет получить прочные юридически обязательные гарантии безопасности предотвращения будущей агрессии (аналог пятой статьи договора НАТО о коллективной самообороне, в которой нападение на одну из стран блока рассматривается как нападение на всех).

«На Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество», — говорится в плане.

В нем также прописано, что страна станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса.

«Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине», — отмечается в европейском плане.

Там уточняется, что антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если мирное соглашение будет нарушено, они возобновятся.

До этого сообщалось, что Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям Дональда Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, представили на переговорах с США и Украиной в Женеве. По информации The Washington Post, Стивен Уиткофф посетит Москву в случае успешных встреч в Швейцарии.

Ранее стало известно, что ЕС хочет поменять в плане Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами