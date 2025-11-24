На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пескову предложили сравнить публикации СМИ о плане по урегулированию на Украине

Песков: РФ предпочитает исходить из официальной информации о плане США
Николай Лазаренко/РИА Новости

В Москве предпочитают исходить из официальной информации о мирном плане США по урегулированию конфликта на Украине и не хотели бы сравнивать публикации СМИ на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, непонятно, насколько публикации в СМИ об указанном плане достоверные, насколько они соответствуют реальности. Представитель Кремля подчеркнул, что слишком ответственный и сложный вопрос, который не позволяет руководствоваться только статьями в прессе на этот счет.

Песков добавил, что в данном случае прежде всего необходимо исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам. Такой информацией Москва пока не располагает, поэтому пока не хочет ничего сравнивать, подытожил пресс-секретарь.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

Ранее в Киеве сообщили об угрозах США.

Переговоры о мире на Украине
