В Киеве сообщили об угрозах США

ABC: в Киеве заявили об угрозах полной остановки помощи от США
Mariam Zuhaib/AP

США угрожают полностью остановить предоставление помощи Украине. Об этом сообщает телеканал American Broadcasting Company (ABC) со ссылкой на украинского чиновника.

Отмечается, что Вашингтон прекратит помощь, если Киев не согласится на предложенную сделку.

По словам чиновника, прекращение американской помощи включает в себя поставки зенитных ракет, обмен данными разведки и другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны Соединенных Штатов.

До этого телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенный Вашингтоном план по урегулированию российско-украинского конфликта.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. Документ включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС проведут совещание по Украине.

Переговоры о мире на Украине
