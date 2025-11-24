На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине перечислили «красные линии» в переговорах

В парламенте Украины назвали свои три главных требования в переговорах с США
Valentyn Ogirenko/Reuters

«Красные линии» для Украины в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией — отказ от официального признания захваченных территорий, отсутствие ограничений на Вооруженные силы Украины (ВСУ), отсутствие ограничений на будущие союзы Украины. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, передает Reuters.

По его словам, членство Украины в Евросоюзе (ЕС) и НАТО должно стать элементом гарантий безопасности Украины и мирного плана президента США Дональда Трампа.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это была «самая продуктивная и значимая встреча, которая у нас была за весь этот процесс». По его словам, мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, продолжает развиваться. В данный момент стороны работают над достижением условий, которые были бы приемлемы как для Украины, так и для России, добавил Рубио.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. Первоначальный вариант документа включал отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее Ермак обнародовал заявление Украины и США после встречи в Женеве.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
