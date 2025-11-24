Глава МИД ФРГ заявил, что на переговорах в Женеве учли беспокойство ЕС

Переговоры в Женеве, на которых обсуждался представленный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению российско-украинского конфликта, стали важным шагом на пути к учету европейских интересов. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Он также добавил, что США будут вовлекать Европу в любое потенциальное мирное урегулирование на Украине. По словам Вадефуля, «обеспокоенности Европейского союза и Украины были учтены в ходе переговоров с США».

Помимо этого Вадефуль заявил, что все вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из этого плана, что стало решающим успехом.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

24 ноября агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что украинской делегации в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных для Киева пунктов мирного плана.

Ранее Европа подготовила свой план мира на Украине.