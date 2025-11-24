На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД ФРГ назвал успешными для Европы прошедшие переговоры по Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль назвал переговоры по Украине успешными для Европы
true
true
true
close
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал переговоры американской и украинской делегации по урегулированию конфликта с Россией успешными для Европы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Все вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из этого плана — это решающий успех, которого мы добились вчера», — сказал Вадефуль.

Он вновь указал, что никакие договоренности не могут заключаться «над головами» европейцев и украинцев.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это была «самая продуктивная и значимая встреча, которая у нас была за весь этот процесс». По его словам, мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, продолжает развиваться. В данный момент стороны работают над достижением условий, которые были бы приемлемы как для Украины, так и для России, добавил Рубио.

Ранее европейские политики написали письмо Трампу в ответ на мирный план по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами