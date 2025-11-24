Глава МИД ФРГ назвал успешными для Европы прошедшие переговоры по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал переговоры американской и украинской делегации по урегулированию конфликта с Россией успешными для Европы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Все вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из этого плана — это решающий успех, которого мы добились вчера», — сказал Вадефуль.

Он вновь указал, что никакие договоренности не могут заключаться «над головами» европейцев и украинцев.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это была «самая продуктивная и значимая встреча, которая у нас была за весь этот процесс». По его словам, мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, продолжает развиваться. В данный момент стороны работают над достижением условий, которые были бы приемлемы как для Украины, так и для России, добавил Рубио.

Ранее европейские политики написали письмо Трампу в ответ на мирный план по Украине.