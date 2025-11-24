В сенате США раскритиковали мирный план Трампа

Замглавы комитета сената США по разведке Марк Уорнер в эфире телеканала ABC раскритиковал предлагаемый американской стороной мирный план урегулирования конфликта на Украине, назвав его «ужасным».

«Моя реакция — это ужасно. По сравнению с этим уступка Невилла Чемберлена Гитлеру — развязавшая Вторую мировую войну — покажется просто невероятной», — заявил Уорнер.

По его словам, продвигаемый план якобы является «практически набором российских тезисов». В нем содержатся условия о «полной капитуляции Украины», утверждает политик. Кроме того, «европейцы чувствуют себя полностью брошенными на произвол судьбы».

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в воскресенье провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта.

По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».

Ранее в США призвали Украину не подписывать мирное соглашение без одного условия.