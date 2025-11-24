В США призвали Украину не подписывать мирное соглашение без одного условия

Член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол призвал Украину не подписывать мирное соглашение, если в нем не будет гарантий безопасности, аналогичных 5 статье НАТО о коллективной обороне. Его слова приводит газета The Hill.

Он призвал сделать все возможное, чтобы избежать ситуации с повторением Будапештского меморандума 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые якобы оказались «ничем».

Маккол считает, что новое предложение США не содержит гарантий безопасности, выгодных для Киева. В связи с этим он призвал Украину не подписывать соглашение до тех пор, пока оно не станет «железным», сравнив необходимые условия с пунктом о коллективной обороне в НАТО.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в воскресенье провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта.

По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».

