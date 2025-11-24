На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США призвали Украину не подписывать мирное соглашение без одного условия

Сенатор Маккол призвал Киев не подписывать соглашение без гарантий безопасности
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол призвал Украину не подписывать мирное соглашение, если в нем не будет гарантий безопасности, аналогичных 5 статье НАТО о коллективной обороне. Его слова приводит газета The Hill.

Он призвал сделать все возможное, чтобы избежать ситуации с повторением Будапештского меморандума 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые якобы оказались «ничем».

Маккол считает, что новое предложение США не содержит гарантий безопасности, выгодных для Киева. В связи с этим он призвал Украину не подписывать соглашение до тех пор, пока оно не станет «железным», сравнив необходимые условия с пунктом о коллективной обороне в НАТО.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в воскресенье провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта.

По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».

Ранее премьер Польши задумался над авторством мирного плана Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами