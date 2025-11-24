На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе рассказали об ударе по Зеленскому

Меркурис заявил, что Зеленский полностью растерял рейтинг
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала в республике полностью утратил свой рейтинг. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис.

«На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки», — заявил Меркурис.

17 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на результаты закрытых социологических исследований, проведенных сразу после коррупционного скандала с «пленками Миндича», сообщил, что рейтинг президента Зеленского упал за последнюю неделю на 40% и сейчас составляет менее 20%.

Политолог Лариса Шеслер отметила, что крушение рейтинга украинского лидера началось почти два года назад, когда гражданам страны стало понятно, что власти не реагируют на запросы общества, а уровень коррупции только растет. До этого же фигуру Зеленского «боготворили» западные СМИ и лидеры ряда стран, выразила мнение эксперт.

Ранее в Раде потребовали проверить Зеленского на госизмену.

Все новости на тему:
Новости Украины
