США и Украина договорились доработать план урегулирования

США и Украина продолжат консультации по доработке плана урегулирования

По итогам переговоров в Женеве администрация США и делегация Украины достигли соглашения о дальнейшем обсуждении и совершенствовании плана по разрешению украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении, которое размещено на сайте Белого дома.

«Обе стороны приветствовали достигнутый стабильный прогресс и согласились продолжить консультации по мере доработки соглашений», — отмечается в заявлении.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В совещании участвовали государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Предметом обсуждения стал мирный план по Украине.

Отмечается, что в результате женевских дискуссий между представителями США и Украины 28-пунктовый план мирного урегулирования украинского конфликта претерпел изменения по сравнению с исходной версией.

Ранее появились фото с совместного ужина делегаций США и Украины в ресторане Женевы.