В США раскрыли, кто является движущей силой в украинском урегулировании

Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал основной движущей силой американской дипломатии в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила ведущая телеканала CBS Маргарет Бреннан в соцсети X со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации журналистов, министр армии США Дэниел Дрисколл, являющийся близким другом Вэнса, выступает в качестве ключевого посредника в переговорном процессе.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс — движущая сила, стоящая за украинской дипломатией... Министр армии США Дэниел Дрисколл, его близкий друг, стал ключевым посредником», — написала Бреннан.

23 ноября агентство Bloomberg писало, что роль Джей Ди Вэнса в усилиях Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине все возрастает.

В публикации отмечается, что в подготовке нового мирного плана США активное участие принимал помощник Вэнса по нацбезопасности Энди Бейкер. Это является еще одним признаком влияния американского вице-президента, утверждает агентство.

Другим критерием является министр cухопутных войск армии США Дэниел Дрисколл, с которым Вэнс учился в Йельском университете. Он стал новым посредником во взаимодействии с европейскими чиновниками. На этой неделе Дрисколл постоянно был на связи с Вэнсом и со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Ранее Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине.