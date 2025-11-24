На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, кто является движущей силой в украинском урегулировании

CBS: Вэнс является движущей силой дипломатии США в украинском урегулировании
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал основной движущей силой американской дипломатии в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила ведущая телеканала CBS Маргарет Бреннан в соцсети X со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации журналистов, министр армии США Дэниел Дрисколл, являющийся близким другом Вэнса, выступает в качестве ключевого посредника в переговорном процессе.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс — движущая сила, стоящая за украинской дипломатией... Министр армии США Дэниел Дрисколл, его близкий друг, стал ключевым посредником», — написала Бреннан.

23 ноября агентство Bloomberg писало, что роль Джей Ди Вэнса в усилиях Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине все возрастает.

В публикации отмечается, что в подготовке нового мирного плана США активное участие принимал помощник Вэнса по нацбезопасности Энди Бейкер. Это является еще одним признаком влияния американского вице-президента, утверждает агентство.

Другим критерием является министр cухопутных войск армии США Дэниел Дрисколл, с которым Вэнс учился в Йельском университете. Он стал новым посредником во взаимодействии с европейскими чиновниками. На этой неделе Дрисколл постоянно был на связи с Вэнсом и со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Ранее Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами