Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог загнал президента Украины Владимира Зеленского в угол своей будущей отставкой. Об этом в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Он отметил, что сторонники жесткой линии в Вашингтоне, такие как Келлог, внушали миру, что Украина одерживает победу. И Зеленский в это верил, а сейчас обнаружил, что оказался в тупике, поскольку Келлога уже нет.

Эксперт подчеркнул, что украинский президент погряз в коррупции, превратился вместе со своими друзьями в «кучку клептоманов», терпит поражения на поле боя и поэтому находится в заведомо более слабой позиции, чем это было раньше.

20 ноября сообщалось, что Келлог принял решение подать в отставку, так как не согласен с новым планом президента США Дональда Трампа по Украине.

Спустя два дня Трамп назначил министра армии Дэна Дрисколла новым спецпосланником США на мирных переговорах по Украине.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Зеленский может покинуть Украину.