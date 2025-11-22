На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назначил нового спецпредставителя США по мирным переговорам на Украине

The Guardian: Трамп назначил Дрисколла спецпредставителем США по Украине
true
true
true
close
Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп назначил министра армии Дэна Дрисколла новым спецпосланником США на мирных переговорах по Украине. На этом посту он заменит Кита Келлога, пишет The Guardian.

По информации издания, после встречи американских генералов во главе с Дрисколлом с Владимиром Зеленским в четверг, 21 ноября, в Киеве Трамп назвал министра армии своим новым «специальным представителем». Как пишет The Guardian, Дрисколл является другом и бывшим одноклассником действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Источники издания также сообщили, что делегация высокопоставленных военных чиновников США, вероятно, посетит Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить «мирный план» по Украине.

Как сообщала газета Financial Times, по итогам переговоров в Киеве Дрисколл заявил, что, по его оценке, Украина «находится в очень плохом положении». Американская сторона также дала понять, что тот вариант соглашения, который сейчас предлагается Киеву, является максимально возможным в существующих условиях.

Ранее FT сообщила о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами