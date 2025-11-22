Трамп назначил нового спецпредставителя США по мирным переговорам на Украине

Американский президент Дональд Трамп назначил министра армии Дэна Дрисколла новым спецпосланником США на мирных переговорах по Украине. На этом посту он заменит Кита Келлога, пишет The Guardian.

По информации издания, после встречи американских генералов во главе с Дрисколлом с Владимиром Зеленским в четверг, 21 ноября, в Киеве Трамп назвал министра армии своим новым «специальным представителем». Как пишет The Guardian, Дрисколл является другом и бывшим одноклассником действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Источники издания также сообщили, что делегация высокопоставленных военных чиновников США, вероятно, посетит Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить «мирный план» по Украине.

Как сообщала газета Financial Times, по итогам переговоров в Киеве Дрисколл заявил, что, по его оценке, Украина «находится в очень плохом положении». Американская сторона также дала понять, что тот вариант соглашения, который сейчас предлагается Киеву, является максимально возможным в существующих условиях.

Ранее FT сообщила о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине.