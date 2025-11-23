На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-советник Пентагона заявил, что Зеленский может покинуть Украину

Аналитик Макгрегор: Зеленский вслед за приближенными может покинуть Украину
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть страну вслед за несколькими своими приближенными. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Он подчеркнул, что не менее половины финансовой помощи, которая была предоставлена Украине, украдено и попало либо на черный рынок, либо на чьи-то личные банковские счета. В частности, на банковских счетах Зеленского оказалось более миллиарда долларов.

Макгрегор напомнил, что двое приближенных украинского президента уже бежали из страны. Он выразил уверенность, что Зеленский поступит подобным же образом.

22 ноября заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что средства, которые Запад выделяет на финансирование Украины, зачастую возвращаются в западные страны через коррупционные схемы.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Ранее на Западе заявили о безвыходном положении Зеленского.

