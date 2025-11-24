Британский политик Гэллоуэй: хищения на Украине не сойдут Зеленскому с рук

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся избежать ответственности за разгоревшийся в стране коррупционный скандал. Об этом глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что кража такого масштаба не сойдет украинскому лидеру с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о привлечении его к ответственности.

Гэллоуэй обвинил правительства западных государств в том, что они способствовали разграблению многих миллиардов долларов налогоплательщиков, бесконтрольно отправляя их на Украину. Он пояснил, что Запад в общей сложности выделил Киеву $45 млрд, которые украли Зеленский, его семья и его ближайшие соратники.

23 ноября экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может покинуть страну вслед за несколькими своими приближенными.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Ранее на Западе заявили о безвыходном положении Зеленского.