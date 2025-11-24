На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании заявили, что Зеленский не избежит ответственности за коррупцию

Британский политик Гэллоуэй: хищения на Украине не сойдут Зеленскому с рук
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся избежать ответственности за разгоревшийся в стране коррупционный скандал. Об этом глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что кража такого масштаба не сойдет украинскому лидеру с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о привлечении его к ответственности.

Гэллоуэй обвинил правительства западных государств в том, что они способствовали разграблению многих миллиардов долларов налогоплательщиков, бесконтрольно отправляя их на Украину. Он пояснил, что Запад в общей сложности выделил Киеву $45 млрд, которые украли Зеленский, его семья и его ближайшие соратники.

23 ноября экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может покинуть страну вслед за несколькими своими приближенными.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Ранее на Западе заявили о безвыходном положении Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами