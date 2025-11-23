На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о безвыходном положении Зеленского

Telegraph: Зеленский оказался в осаде из-за коррупционного скандала
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в осаде из-за коррупционного скандала и тяжелой ситуации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом пишет The Telegraph.

«У Зеленского связаны руки из-за продвижения ВС России в Донбассе и Запорожской области, тяжелой нехватки солдат в украинской армии и исчерпания финансовых ресурсов у правительства, погрязшего в коррупционных скандалах», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что лидеры европейских стран призывают Зеленского дальше продолжать вести боевые действия, однако при этом сами не могут должным образом финансово поддерживать Киев.

По мнению The Telegraph, у Украины почти не остается выбора, кроме как принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Тем временем издание The Washington Post сообщает, что в план США по урегулированию украинского конфликта включили пункт об амнистии, чтобы защитить Зеленского и членов правительства от расследования по делу о коррупции в сфере энергетики.

Ранее украинский блогер назвал «тотальной мерзостью» ситуацию с заморозкой коррупционного расследования.

Новости Украины
