Пушилин заявил, что Зеленский управлял коррупционными схемами

Владимир Зеленский непосредственно утверждал коррупционные схемы в энергетическом секторе Украины, и вне зависимости от дальнейшего хода событий, его ожидает печальный финал. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

«Будут ли эти материалы выложены на стол НАБУ или теми, кто курирует НАБУ, покажет время. Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно», – заявил Пушилин, отвечая на вопрос о его отношении к расследованию НАБУ на Украине.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении масштабной спецоперации в энергетической сфере, сопроводив сообщение фотографиями сумок, заполненных иностранной валютой, найденных в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ осуществляет обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». По информации издания «Украинская правда», полученной от источника, сотрудники НАБУ также провели обыски у соратника Зеленского Тимура Миндича, который, по сообщениям, покинул территорию Украины.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.