На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил, что Зеленский управлял коррупционными схемами

Пушилин: Зеленский напрямую руководил коррупционными схемами в энергосфере
true
true
true
close
Susana Vera/Reuters

Владимир Зеленский непосредственно утверждал коррупционные схемы в энергетическом секторе Украины, и вне зависимости от дальнейшего хода событий, его ожидает печальный финал. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

«Будут ли эти материалы выложены на стол НАБУ или теми, кто курирует НАБУ, покажет время. Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно», – заявил Пушилин, отвечая на вопрос о его отношении к расследованию НАБУ на Украине.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении масштабной спецоперации в энергетической сфере, сопроводив сообщение фотографиями сумок, заполненных иностранной валютой, найденных в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ осуществляет обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». По информации издания «Украинская правда», полученной от источника, сотрудники НАБУ также провели обыски у соратника Зеленского Тимура Миндича, который, по сообщениям, покинул территорию Украины.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами