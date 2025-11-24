На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дата возможной встречи США и РФ в рамках украинского урегулирования еще не определена

CBS: дата встречи США и РФ по урегулированию на Украине еще не назначена
true
true
true
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Дата возможной встречи американских официальных лиц с российскими представителями в рамках урегулирования конфликта на Украине еще не назначена. Об этом, ссылаясь на двух чиновников США, сообщила на своей странице в социальной сети Х ведущая телеканала CBS Маргарет Бреннан.

Она отметила, что встреча американцев с официальными лицами из России еще не включена в график.

24 ноября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон получил от Москвы «множество письменных неофициальных документов» при обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Госсекретарь подчеркнул, что Россия является очевидной частью уравнения по плану урегулирования конфликта на Украине.

За день до этого газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к переговорам с Россией, посвященным обсуждению нового плана по урегулированию на Украине.

Ранее в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами