США по итогам переговоров в Женеве заявили о приоритете суверенитета Украины

Соединенные Штаты подтвердили, что суверенитет и безопасность Украины находятся в центре дипломатического процесса по урегулированию конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Женеве, опубликованном на сайте Белого дома.

«Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир», - говорится в совместном заявлении по итогам встречи представителей США и Украины в Женеве.

Также в Белом доме сообщили, что украинская делегация на переговорах подтвердила, что текущий проект мирного соглашения соответствует национальным интересам страны.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудили мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее СМИ сообщили о возможном приезде Зеленского в Вашингтон для встречи с Трампом.