СМИ сообщили о возможном приезде Зеленского в Вашингтон для встречи с Трампом

CBS: Зеленский в ближайшую неделю может приехать в США на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы согласовать план по урегулированию украинского конфликта. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал CBS.

Сейчас американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита Зеленского на этой неделе в США в рамках усилий Трампа по достижению соглашения по Украине к Дню благодарения (27 ноября).

Источники отмечают, что поездка президента Украины в Вашингтон будет зависеть от исхода переговоров в Женеве. В настоящее время никаких четких планов визита нет.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым на переговорах между США и Украиной.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Зеленского с Трампом. В совещании участвовали Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Предметом обсуждения стал мирный план по Украине.

Ранее украинский депутат опубликовал мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов.