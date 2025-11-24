На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен отвергла требования о сокращении численности украинской армии

Глава ЕК Фон дер Ляйен отвергла требования о сокращении численности ВСУ
Yves Herman/Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против любых требований о сокращении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках мирного урегулирования. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК.

В заявлении подчеркивается, что такие ограничения могут сделать страну уязвимой для будущих нападений и подорвать европейскую безопасность. Фон дер Ляйен также подтвердила принцип нерушимости границ и необходимость восстановления Украины.

«Украина является суверенным государством, и в отношении ее вооруженных сил не может быть никаких ограничений, которые могли бы сделать страну уязвимой для будущих нападений», — заявила глава Еврокомиссии.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудили мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее США получили от РФ «множество неофициальных документов» при обсуждении мира на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
