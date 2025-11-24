Трамп и Стармер считают, что в урегулировании на Украине наступил критический момент

Трамп и Стармер обсудили критический момент в урегулировании на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры констатировали наступление критического момента в процессе урегулирования на Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте британского правительства.

В ходе беседы политики обсудили ход женевской встречи высшего уровня по американскому мирному плану для Украины. Оба лидера подчеркнули важность координации усилий в текущей ситуации.

«Они согласились, что в этот критический момент мы все должны работать сообща для достижения справедливого и прочного мира», — отмечается в официальном заявлении.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудили мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее СМИ сообщили о возможном приезде Зеленского в Вашингтон для встречи с Трампом.