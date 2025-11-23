Вопросы украинского урегулирования, касающиеся ЕС и НАТО, вынесены в отдельный трек

Рубио: США выделили вопросы по Украине в отдельный трек с ЕС и НАТО

Соединенные Штаты выделили в отдельный трек переговоров по украинскому урегулированию вопросы, непосредственно касающиеся Европы и НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Женеве, передает CNN.

По словам американского дипломата, такое решение было согласовано в ходе переговоров с представителями европейских стран и Киева. Выделение отдельных треков обсуждения позволит более эффективно проработать вопросы, имеющие особое значение для европейской безопасности.

«Пункты, которые напрямую касаются как Европы, так и НАТО... мы согласились вынести их на отдельный трек», — сказал Рубио.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее Рубио заявил, что США понимают красные линии обеих сторон по урегулированию на Украине.