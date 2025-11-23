США заявили о понимании «красных линий» России по Украине

Соединенные Штаты заявляют, что хорошо понимают приоритеты и «красные линии» сторон конфликта на Украине после десяти месяцев участия в переговорном процессе. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает CNN.

Американский дипломат отметил, что все разногласия по плану урегулирования могут быть преодолены. По его словам, недавняя встреча в Женеве была направлена на сокращение расхождений по пунктам американского плана.

«Один из аспектов вовлеченности в этот процесс на протяжении 10 месяцев — это хорошее понимание приоритетов и красных линий, а также важных вопросов обеих сторон», — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что России еще предстоит официально высказать свою позицию по предложенному плану урегулирования. В Вашингтоне считают, что понимают российские подходы, но ожидают конкретной реакции Москвы.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее СМИ сообщили о возросшем влиянии вице-президента США в урегулировании конфликта на Украине.