Госсекретарь США оценил важность позиции России в урегулировании конфликта на Украине

Россия является очевидной частью уравнения по плану урегулирования конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в конечном итоге план урегулирования конфликта должен быть одобрен президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Рубио добавил, что вполне доволен результатом, учитывая достигнутый во время обсуждения плана прогресс.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее Евросоюз выступил против изменений границ Украины и ограничения численности ВСУ.