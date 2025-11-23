Рубио раскрыл подробности обсуждений мирного плана США с Украиной

Делегации США и Украины на данный момент прорабатывают поступившие предложения по мирному плану. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе беседы с журналистами, передает телеканал CNN.

«Думаю, мы добились хорошего прогресса. Наши команды сейчас ушли в свои комнаты. Мы работаем над некоторыми предложениями, которые нами были сделаны», — заявил он.

По словам Рубио, стороны поработали над внесением некоторых изменений и корректировок в надежде продвинуться вперед в устранении разногласий и достичь соглашения, которое будет устаивать Украину и США.

До этого член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится афишировать свою настоящую позицию по поводу мирного плана США о разрешении конфликта.

Он допускает, что европейские представители вновь пошли на полную поддержку Украины и попросили Зеленского «тихо сопротивляться» президенту США Дональду Трампу до того момента, пока они не выдвинут собственный альтеративный план.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что переговоры в Женеве по поводу плана мирного урегулирования конфликта пройдут конструктивно. Он отметил, что украинская и американская делегации, а также команды европейских партнеров сотрудничают «в тесном контакте», и выразил надежду на «положительный результат» встреч в Женеве.

Ранее в Польше раскрыли дату обсуждения плана США между Европой и Украиной.