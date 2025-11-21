Зеленский обсудил с Вэнсом план урегулирования по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудил предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

При этом в настоящее время неизвестны подробности переговоров и их продолжительность.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил, что США не поддерживают «глупые войны» в мире.