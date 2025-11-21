На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об условии для снятия санкций с России и приглашения ее в G8

WSJ: в случае принятия плана США Россию пригласят в G8 и снимут санкции
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Если Россия примет план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, с нее снимут санкции и пригласят в «Группу восьми» (G8). Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

По данным журналистов, в случае выполнения условия санкции против России отменят «в индивидуальном порядке». Также РФ и США в рамках плана обязуются сотрудничать в области искусственного интеллекта, энергетических сделок и добычи редкоземельных металлов в Арктике.

WSJ также выяснила, что Соединенные Штаты и ряд других стран в рамках сделки признают Крым, Донбасс и другие территории де-факто российскими, а Украина не будет на них претендовать.

Украинская сторона в свою очередь получит гарантии безопасности как от США, так и от Европейского союза. В районах, из которых будут выведены Вооруженные силы Украины, согласно плану, создадут демилитаризованную зону.

До этого портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по поводу американского плана урегулирования конфликта на Украине. При этом в настоящее время неизвестны подробности переговоров и их продолжительность.

Ранее Вэнс заявил, что США не поддерживают «глупые войны» в мире.

