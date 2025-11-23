На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о возросшем влиянии вице-президента США в урегулировании конфликта на Украине

Bloomberg: в процессе урегулирования конфликта на Украине выросло влияние Вэнса
true
true
true
close
Daniel Cole/Reuters

Роль вице-президента США Джей Ди Вэнса в усилиях Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине все возрастает. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что в подготовке нового мирного плана США активное участие принимал помощник Вэнса по нацбезопасности Энди Бейкер. Это является еще одним признаком влияния американского вице-президента, утверждает агентство.

Другим критерием является министр cухопутных войск армии США Дэниел Дрисколл, с которым Вэнс учился в Йельском университете. Он стал новым посредником во взаимодействии с европейскими чиновниками. На этой неделе Дрисколл постоянно был на связи с Вэнсом и со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. 

Накануне американский президент Дональд Трамп назначил Дрисколла новым спецпосланником США на мирных переговорах по Украине. На этом посту он заменит Кита Келлога.

Источники The Guardian также сообщили, что делегация высокопоставленных военных чиновников США, вероятно, посетит Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить «мирный план» по Украине.

Ранее FT сообщила о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами