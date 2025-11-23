СМИ сообщили о возросшем влиянии вице-президента США в урегулировании конфликта на Украине

Bloomberg: в процессе урегулирования конфликта на Украине выросло влияние Вэнса

Роль вице-президента США Джей Ди Вэнса в усилиях Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине все возрастает. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что в подготовке нового мирного плана США активное участие принимал помощник Вэнса по нацбезопасности Энди Бейкер. Это является еще одним признаком влияния американского вице-президента, утверждает агентство.

Другим критерием является министр cухопутных войск армии США Дэниел Дрисколл, с которым Вэнс учился в Йельском университете. Он стал новым посредником во взаимодействии с европейскими чиновниками. На этой неделе Дрисколл постоянно был на связи с Вэнсом и со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Накануне американский президент Дональд Трамп назначил Дрисколла новым спецпосланником США на мирных переговорах по Украине. На этом посту он заменит Кита Келлога.

Источники The Guardian также сообщили, что делегация высокопоставленных военных чиновников США, вероятно, посетит Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить «мирный план» по Украине.

Ранее FT сообщила о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине.