Умеров заявил, что в план США включили большинство приоритетов Украины

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине соответствует большинству ключевых приоритетов Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По его словам, текущая редакция мирного плана находится на завершающем этапе согласования.

«Мы ценим наших американских партнеров, которые тесно сотрудничают с нами, чтобы понять наши опасения и достичь этого критического момента, и ожидаем дальнейшего прогресса сегодня», — написал Умеров.

До этого британская газета Telegraph сообщила, что европейские страны допускают возможность поэтапного смягчения санкций против России, если будут достигнуты договоренности по урегулированию ситуации на Украине.

Накануне газета Das Bild узнала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил президент США Дональд Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Ранее делегации Украины и США начали переговоры в Женеве.