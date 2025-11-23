Делегации Украины и США начали переговоры в Женеве

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине начались между представителями Вашингтона и Киева в Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Украинские, американские и европейские официальные лица встретились в воскресенье в Женеве, чтобы обсудить представленный Вашингтоном проект плана по прекращению войны на Украине», — говорится в статье.

На данный момент другие подробности неизвестны.

До этого Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

22 ноября стало известно, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил Трамп. По данным СМИ, лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Ранее Умеров раскрыл этап согласования мирного плана по Украине.