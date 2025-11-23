На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли детали мирного плана Европы по Украине

Telegraph: мирный план Европы подразумевает сохранение армии Украины
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Встречный план Европы в ответ на предложения США по урегулированию конфликта на Украине подразумевает, что размер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оборонной промышленности Украины не будет ограничен. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, со ссылкой на документ.

Предложение подразумевает, что «обе стороны конфликта берут обязательство о полном прекращении боевых действий без каких-либо условий в небе, на земле и на море».

При этом переговоры должны учитывать действующую ситуацию на линии боевого соприкосновения, а активы России продолжат оставаться замороженными. Помимо этого, план Европы подразумевает постепенную отмену санкций, введенных против российской стороны, и их восстановление в случае нарушения договоренностей.

Незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начались между представителями Вашингтона и Киева в Женеве.

22 ноября стало известно, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил Трамп. По данным СМИ, лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Ранее Умеров раскрыл этап согласования мирного плана по Украине.

