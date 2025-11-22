Стало известно, что ЕС хочет поменять в плане Трампа по Украине

Страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по урегулированию на Украине, который предложил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Bild.

Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Согласно статье, эксперты и политики со всего мира скептически отнеслись к новому американскому плану. Они предупреждают о «фактической капитуляции» Украины и считают соглашение в нынешнем виде опасным не только для граждан республики, но и для жителей стран Европы.

Сокращение ВСУ, отказ от ракет большой дальности и ядерного оружия и вывод войск НАТО с Украины сделают размещенный в соседней Польше контингент истребителей ЕС «уязвимым для российского шантажа», считает глава евродипломатии Кая Каллас. Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны Родерих Кизеветтер предупредил, что мир по плану Трампа может спровоцировать новую волну беженцев с востока Украины в страны Запада.

«Этот план укрепит Россию, если США выполнят все требования Москвы», — отметил он.

В материале эксперты усомнились в том, что упомянутые в плане Трампа гарантии России не нарушать мир помешают ей продолжить военные действия. В качестве примера приводятся Минские соглашения, которые Москва якобы нарушила.

«Америка получает 50% прибыли от украинских сырьевых проектов, которые финансируются за счет замороженных кремлевских денег ($100 млрд). А Европа? Согласно плану, она вложит еще $100 млрд в проекты, возглавляемые США», — говорится в статье и добавляется, что новый вариант мирного урегулирования Москва и Вашингтон подготовили без участия Киева и ЕС.

Немецкий профессор и политолог Томас Егер тоже счел план Трампа «абсурдным». По его мнению, от него выигрывает только РФ.

«В конечном счете США представляют план, написанный Россией. Трамп — лишь посланник, призванный оказать давление на жертву России — Украину», — утверждает эксперт.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

Ранее США объяснили Европе положение Украины.