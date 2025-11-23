На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умеров раскрыл этап согласования мирного плана по Украине

Умеров: мирный план по Украине находится на завершающем этапе согласования
Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который украинская делегация обсуждает в Женеве с представителями США и Европы, находится на завершающем этапе согласования. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — заявил он.

По словам Умерова, украинская сторона высоко оценивает конструктивное взаимодействие с США и их внимательное отношение к правкам, поскольку это позволяет двигаться вперед в совместном процессе.

Он добавил, что в течение дня ожидает дальнейшего прогресса.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 подтвердил, что сейчас в Женеве идут переговоры представителей европейских стран, США и Киева, и рассказал, что выступил с новым предложением по Украине.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США Стив Уиткофф прибыли в Женеву для переговоров с делегацией Украины по мирному урегулированию.

Ранее Макрон предложил пересмотреть план Трампа.

