Украинские власти не поблагодарили США за усилия по разрешению конфликта с Россией, написал президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social.

«Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине», — отметил политик.

Американский лидер подчеркнул, что, если бы выборы 2020-го не были сфальсифицированы, конфликта между Украиной и РФ вообще не было бы.

21 ноября Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

22 ноября стало известно, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил Трамп. По данным СМИ, лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Ранее Зеленский 47 раз сказал «спасибо» западным партнерам.