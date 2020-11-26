Трамп снова заявил о фальсифицированных выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что демократ Джо Байден не набирал необходимых для победы 80 000 000 голосов, а выборы были фальсифицированы. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Только что видел подсчет голосов. Байден никогда не получал 80 000 000 голосов! Это были 100% подготовленные выборы», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, у компании Trump Organization, которая принадлежит семье американского президента Дональда Трампа, нет крупных долгов перед банками РФ. Глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о «небольшой ипотеке». Трамп добавил, что не в курсе долгов Trump Organization перед иностранными банками. Однако он пообещал «позже» рассказать, кому должен определенные «небольшие суммы».

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