Президент Бразилии рассмешил журналистов на пресс-конференции G20

Президент Бразилии рассмешил журналистов шуткой про шепот на ухо
Minh Hoang/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вызвал смех журналистов и членов правительства на пресс-конференции саммита G20, попросив переводчика не шептать ему на ухо, как это делает первая леди страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из журналистов задал президенту вопрос на английском языке, переводчик начал переводить его Луле да Силве, но говорил в микрофон очень тихо.

Бразильский лидер обратил на это внимание и отметил, что его подчиненный переводит для самого себя.

«Только Жанжа (первая леди страны Розанжела Лула да Силва) мне на ухо шепчет», — добавил да Силва.

Его ответ вызвал смех среди присутствовавших.

До этого да Силва призвал не допустить начала конфликта в Карибском бассейне и Венесуэле. Он также заявил, что планирует обсудить присутствие ВС США в Карибском море с американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Лула да Силва готов стать переговорщиком в урегулировании ситуации вокруг Венесуэлы.

